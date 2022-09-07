Подозреваемый в массовом убийстве в Канаде был судим 59 раз – СМИ

18:01
Фото: ТАСС/Zuma
Разыскиваемый по подозрению в массовом убийстве в канадской провинции Саскачеван Майлз Сандерсон ранее 59 раз привлекался к ответственности за совершение различных правонарушений. Об этом сообщает Fox News.
"Разыскиваемый после серии нападений с ножом в канадской провинции Саскачеван имеет обширное криминальное прошлое и был судим 59 раз", – говорится в материале.
Отмечается, что мужчина провел в заключении 4 года и 4 месяца за ограбление и нападение на полицейского, а с мая 2022 года он находился в розыске из-за нарушения условий условно-досрочного освобождения. Кроме того, Сандерсон неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей из-за употребления наркотических веществ и алкоголя.
4 сентября двое преступников зарезали 10 человек в поселении коренных канадцев Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн в провинции Саскачеван. Также ранения получили не менее 15 человек. По предварительным данным, жертвами становились случайные люди. Мотивы нападения не установлены.
В полиции сообщили, что подозреваемыми в совершении массового убийства являются братья Дэмиен и Майлз Сандерсоны. Спустя два дня после нападения 31-летний Дэмиен Сандерсон был найден мертвым недалеко от места преступления. Поиски 30-летнего Майлза Сандерсона продолжаются.
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