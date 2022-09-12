Автоэксперт назвал способы защитить автомобиль от реагентов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал, как можно защитить машину от воздействия реагентов, которыми будут обработаны дороги к концу осени. Об этом сообщает iReactor.
По его словам, необходимо защитить днище машины, покрыть кузов воском, хранить автомобиль должным образом и регулярно пользоваться мойкой.
Солдунов уточнил, что днище нужно обработать специальными растворами, а с помощью пластмассовых защитных локеров можно защитить колесные арки.
Обработанный кузов машины воском, по словам эксперта, позволит отталкивать воду и грязь.
"И, конечно же, чтобы уберечь машину от коррозии, ее лучше правильно хранить. Обычно она стоит на улице, но, если она стоит где-то в помещении, нужно, чтобы оно тоже было продуваемое, проветриваемое, чтобы машина могла сохнуть", – пояснил Солдунов.
Ранее автоэксперт Юрий Урюков рекомендовал сократить использование тормозов и лучше просчитывать тактику вождения для продления срока службы тормозных колодок.
По его словам, существуют случаи, когда есть возможность использовать торможение двигателем. Урюков пояснил, что для замедления на механической коробке следует включить передачи ниже, на автоматической это также можно сделать в ручном режиме. В случае с электромобилем эксперт советует использовать режим рекуперации энергии. При этом при наиболее экстремальном варианте тормозами можно не пользоваться.
В московских автосервисах усложнилась ситуация с ремонтом машин
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