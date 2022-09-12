В Москве стартовал конкурс на новое название для сервиса Face Pay

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве запустили конкурс на новое русскоязычное название для сервиса бесконтактной оплаты проезда Face Pay. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.
"Отправляйте свои варианты чат-боту Александре с пометкой "Конкурс ДТ". Мы выберем 5 самых интересных, а потом предложим пассажирам проголосовать за лучшее название на портале "Активный гражданин", – сообщили в ведомстве.
В качестве подарка победитель получит 3 года бесплатного проезда на городском транспорте с помощью Face Pay.
Сервис Face Pay был запущен на станциях столичного метро с 15 октября 2021 года. Подключиться к системе можно в приложении "Метро Москвы".
С 10 сентября 2022 года сервис доступен для проезда на всех станциях МЦК. Его запустили на станциях по случаю шестилетия МЦК.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что станция метро "Проспект Мира" стала первой в подземке с системой Face Pay на всех турникетах. Ежедневно на станции пассажиры совершают более 3 000 проходов с помощью Face Pay.
Ликсутов добавил, что сервис позволяет пассажиру выбрать наиболее удобный вариант оплаты проезда, чем заслужил популярность у москвичей.
Система оплаты проезда Face Pay заработала на всех станциях МЦК
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