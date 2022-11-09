Поезда МЦД-2 и Курского направления в сторону области временно следуют по другому пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда на МЦД-2 и Курском направлении МЖД в сторону области временно следуют по другому пути. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Кроме того, при движении от Царицына до Красного строителя поезда временно не останавливаются на станции Покровское. Такие меры приняли из-за повреждения контактного провода у станции Царицыно.

"Специалисты МЖД принимают все меры для возобновления штатного режима движения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночи с 12 на 13 и с 13 на 14 ноября не будет работать автобус н7. Это связано с перекрытием Нижегородской улицы для строительных мероприятий. В Мосгортрансе порекомендовали заблаговременно планировать поездки.



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