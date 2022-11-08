Автобусы Мосгортранса в Новомосковск будут отправляться с вокзала "Саларьево" с 12 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автобусы Мосгортранса до Новомосковска будут отходить с автовокзала "Саларьево" и прибывать на него вместо остановки "Орехово" с 12 ноября, сообщает столичный Дептранс.

Уточняется, что в Новомосковск автобусы будут курсировать шесть раз в сутки. Время в дороге составит три часа.

В салоне пассажирского транспортного средства, сообщили в Дептрансе, будет размещено 56 удобных регулируемых кресел, также там оборудована система климат-контроля, USB-зарядки, столики и подножки.

Купить билеты на рейсовые автобусы можно будет в приложении "Метро Москвы", кассах автовокзалов и на станциях столичной подземки "Павелецкая", "Саларьево" и "Орехово".

Ранее сообщалось, что 27 автобусов изменят маршрут на время закрытия участка зеленой ветки метро. Изменения будут действовать с 12 ноября 2022 года до весны 2023 года.

Отмечалось, что также будут запущены компенсационные маршруты. Так, от метро "Автозаводская" и до метро "Царицыно" будет ходить КМ1, от "Автозаводской" до "Орехова" – КМ2.

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