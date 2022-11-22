ЦППК вывела допперсонал для уборки платформ из-за ледяного дождя в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) усилила меры по уборке платформ из-за ледяного дождя в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"В связи со сложными погодными условиями ЦППК вывела дополнительный персонал для уборки платформ в усиленном режиме", – рассказали в компании-перевозчике.

Всего в работах задействованы 1 270 человек, причем уборка ведется в непрерывном режиме. Применены порядка 100 тонн противогололедных материалов.

Ранее Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за ледяного дождя. Кроме того, в столице до 21:00 сохраняется сильный ветер и сильная гололедица на дорогах.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве до конца суток из-за ледяного дождя

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!