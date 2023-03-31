График движения поездов ЦППК будет изменен 9 и 16 апреля

Фото: телеграм-канал "ЦППК"

График движения поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Вербное воскресенье и на Пасху, 9 и 16 апреля, сбудет скорректирован. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"9 и 16 апреля дополнительные остановки назначены 47 поездам на четырех направлениях ЦППК. ЦППК совместно с МЖД ежегодно корректирует график движения электропоездов в дни больших православных праздников – Вербного воскресенья и Пасхи", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ЦППК, на Белорусском направлении некоторые пригородные поезда не будут останавливаться на станциях Здравница и Отрадное. На Рижском направлении поезда пропустят остановки Троицкая и Миитовская, на Киевском не остановятся на станциях Алабино и Мещерская. На Павелецком – на остановках Чертаново, Калинина, Булатниково.

Пресс-служба напомнила пассажирам о необходимости изучения актуального расписания пригородных поездов. Информацию можно получить в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" и на официальном сайте компании.

Ранее пресс-служба перевозчика сообщала, что до 31 мая специалисты ЦППК подготовят к лету 1 313 станций и свыше 250 пригородных поездов. К назначенной дате будут проверены 227 электропоездов и 25 рельсовых автобусов компании.



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