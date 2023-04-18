Аэроэкспрессы в Шереметьево 22 и 23 апреля будут отправляться с Савеловского вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево 22 и 23 апреля будут отправляться с Савеловского вокзала и делать остановку на Окружной, сообщает пресс-служба перевозчика.

Конечной остановкой при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал. Временные изменения связаны с проведением плановых работ на железной дороге.

Аэроэкспрессы с Савеловского вокзала и станции Окружная будут курсировать каждые 30–40 минут по стандартному расписанию. Часть аэроэкспрессов продолжит курсировать на участке от Одинцова до Белорусского вокзала в режиме МЦД, но в Шереметьево они не проследуют.

Купить билет на Савеловском вокзале можно у сотрудников компании "Аэроэкспресс" в пассажирской зоне или в кассах ЦППК. Также приобрести билеты можно онлайн на сайте или в мобильном приложении перевозчика.

Кроме того, добраться в аэропорт Шереметьево можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино". Они курсируют каждые 15 минут с 05:50 до 00:05 в сторону аэропорта и с 06:28 до 00:43 – из аэропорта. Маршрут проходит по платной трассе без дополнительных остановок, время поездки – 20 минут.

Ранее сообщалось, что движение поездов приостановят на участке между Белорусским и Савеловским вокзалами. Поезда не будут ходить с 03:00 22 апреля до 03:00 24 апреля. Это затронет как пригородные электрички, так и аэроэкспрессы и поезда МЦД-1. Пассажиров просят заранее узнавать об изменениях в расписании.

В указанный промежуток времени специалисты проведут переключение участка главного пути, расположенного на соединительной ветви между вокзалами, на станциях Москва-Бутырская и Москва-Смоленская обновят стрелочные переводы.

Масштабные работы в настоящее время идут на Белорусском вокзале: там строят пешеходный тоннель, две новые платформы и сход на Тверской путепровод. А на Беговой сейчас возводят фундамент южной части конкорса и строят новые платформы.