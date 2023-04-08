Расписание поездов на Ленинградском направлении значительно изменится с 10 апреля

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Расписание пригородных поездов и экспрессов на Ленинградском направлении Московской железной дороги (МЖД) значительно изменится с 10 по 27 апреля. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Ежедневно с понедельника по четверг с 11:30 до 15:30 нет движения поездов от Зеленограда до Ленинградского вокзала", – сообщили в ведомстве.

В Дептрансе уточнили, что в пиковые часы интервалы движения поездов увеличатся до 20 минут, а после 20:00 – до 40 минут. Кроме того, некоторые поезда будут курсировать с отменой остановок.

В ведомстве уточнили, что это необходимо для проведения работ на станции Крюково в Зеленограде. Железнодорожники обновят контактную сеть и систему управления движением поездов. Также будет построена пассажирская и железнодорожная инфраструктура. Специалисты обновят железнодорожную инфраструктуру в дальнем пригороде. Это позволит запустить МЦД-3, который пройдет уже в 2023 году.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля поезда не будут останавливаться на станции Малино Ленинградского направления МЖД из-за реконструкции.

Заработает Малино уже вместе с запуском третьего Московского центрального диаметра. К тому времени она будет готова к приему большого числа пассажиров.



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