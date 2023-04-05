РЖД назначат 1,5 тыс дополнительных поездов на летний сезон на юг России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российские железные дороги (РЖД) назначат 1,5 тысячи дополнительных поездов на летний сезон на юг России. Об этом сообщили в официальном новостном телеграм-канале РЖД.

"Назначим 1,5 тысячи дополнительных поездов, большинство из которых соединят крупные российские города с Анапой, Адлером, Новороссийском, Кисловодском. Не останутся в стороне и другие направления", – отметили в сообщении.

РЖД планируют этим летом перевезти на южных направлениях более 11 миллионов пассажиров. При этом будут подготовлены места с запасом в количестве 13,5 миллиона. Этот показатель на четверть выше, чем в прошлом году. В общей сложности ожидается более 50 миллионов пассажиров.

Компания рассчитывает при надобности включать в составы дополнительные вагоны. В случае резкого увеличения спроса будут также назначены еще поезда. Всего РЖД готовят для летнего сезона 14,8 тысячи вагонов.

"На южных направлениях доля вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами, превысит 90%. Организованные группы детей будем перевозить только в таких вагонах", – уточнили в сообщении.

Кроме того, перевозки летом будут взяты на особый контроль. Планируется создать штаб и в режиме онлайн обрабатывать обращения пассажиров.

Ранее пресс-служба ЦППК сообщила, что до 31 мая специалисты подготовят к лету 1 313 станций и свыше 250 пригородных поездов.

Перевозчик отметил, что при подготовке подвижного состава особое внимание будет уделяться работе вентиляции, видеонаблюдения, климат-контроля и других систем, отвечающих за комфорт и безопасность пассажиров.



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