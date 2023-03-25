Три миллиона пассажиров планируют перевезти в Крым с 1 мая по 30 сентября

Фото: Агентство "Москва"

Три миллиона пассажиров планируют перевезти в Крым в период с 1 мая по 30 сентября 2023 года. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.

"В направлении Крымского полуострова... собираемся обеспечить 3 миллиона пассажиров в период с 1 мая по 30 сентября", – цитирует Савельева РИА Новости.

С наступлением сезона количество поездов, следующих в Крым, увеличат до 22. Дополнительно привлекут 400 пассажирских вагонов.

Помимо этого, сообщил Савельев, в преддверии летнего сезона российские авиалинии расширят маршрутную сеть. Водным транспортом с начала сезона планируют перевезти 9,5 миллиона пассажиров.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение поездов по двум путям железнодорожной части Крымского моста планируют запустить к началу лета. Железнодорожные пути были повреждены при теракте на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года.



Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!