В РФ одобрили запуск движения небольших и порожних грузовиков по Крымскому мосту

Фото: телеграм-канал "Аксёнов Z 82"

Решение о запуске движения для небольших грузовых машин и порожних грузовиков по Крымскому мосту рассмотрят на ближайшей комиссии, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы для увеличения пропускной способности рассматриваем возможность пропуска небольших машин с досмотром, это "ГАЗели", мелкие грузовики и возврат порожних машин", – цитирует его РИА Новости.

По словам Хуснуллина, все соответствующие поручения уже даны. Он добавил, что запускать по мосту крупные машины с большим грузом на текущий момент в планах нет, поскольку с учетом СВО есть определенный риск.

Ранее сообщалось о завершении монтажа первого пролета железнодорожной части Крымского моста. По словам Хуснуллина, после этого можно будет приступить к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, монтажу инженерных систем и освещения. Хуснуллин добавил, что работы ведутся по графику. Он также указал, что второй пролет планируется установить к концу апреля этого года.

До этого Хуснуллин заявил, что автомобильное движение запустили по всем полосам Крымского моста. Восстановительные работы удалось завершить на 39 дней раньше запланированного срока.

Помимо этого, советник главы Крыма Олег Крючков объявил о возобновлении движения поездов после завершения ремонтных работ по устранению повреждения железнодорожного полотна в районе Почтового.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.

Семьям погибших при теракте на Крымском мосту выплатят по миллиону рублей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!