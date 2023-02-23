Движение поездов в Крыму восстановлено

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Советник главы Крыма Олег Крючков объявил о возобновлении движения поездов после завершения ремонтных работ по устранению повреждения железнодорожного полотна в районе села Почтовое. Соответствующая публикация появилась в его официальном телеграм-канале.

"Ремонтные работы на железнодорожном перегоне Симферополь – Бахчисарай завершены. Движение восстановлено", – говорится в его сообщении.

Ранее в Крыму сообщили о приостановке движения поездов и электричек в районе села Почтовое из-за повреждения железнодорожного полотна.

Спасательная бригада и ремонтники оперативно выехали на место. Кроме того, для перевозки граждан в Симферополь привлекли дополнительные автобусы.



Крымский мост полностью открыт для движения машин по всем полосам

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