09:33Происшествия
Движение на Крымском мосту восстановлено после ДТП
Фото: телеграм-канал "112"
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено после аварии. Об этом сообщает администрация Темрюкского района Краснодарского края.
"Движение восстановлено", – цитирует представителей администрации ТАСС.
Движение транспорта было остановлено в обе стороны из-за ДТП с участием трех автомобилей. Авария привела к скоплению автотранспорта на проезжей части.
В результате столкновения легковых автомобилей погибли 3 человека. Еще один пострадал, его состояние уточнялось.
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