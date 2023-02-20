Движение на Крымском мосту восстановлено после ДТП

Фото: телеграм-канал "112"

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено после аварии. Об этом сообщает администрация Темрюкского района Краснодарского края.

"Движение восстановлено", – цитирует представителей администрации ТАСС.

Движение транспорта было остановлено в обе стороны из-за ДТП с участием трех автомобилей. Авария привела к скоплению автотранспорта на проезжей части.

В результате столкновения легковых автомобилей погибли 3 человека. Еще один пострадал, его состояние уточнялось.



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