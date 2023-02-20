Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:33

Происшествия

Движение на Крымском мосту восстановлено после ДТП

Фото: телеграм-канал "112"

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено после аварии. Об этом сообщает администрация Темрюкского района Краснодарского края.

"Движение восстановлено", – цитирует представителей администрации ТАСС.

Движение транспорта было остановлено в обе стороны из-за ДТП с участием трех автомобилей. Авария привела к скоплению автотранспорта на проезжей части.

В результате столкновения легковых автомобилей погибли 3 человека. Еще один пострадал, его состояние уточнялось.

Читайте также

происшествиярегионы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика