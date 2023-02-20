Движение на Крымском мосту полностью остановили из-за ДТП с тремя машинами

Фото: телеграм-канал "112"

Три человека погибли в результате ДТП на Крымском мосту в районе Керчи. Движение транспорта по мосту в обе стороны полностью остановлено, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На Крымском мосту в сторону Керчи произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Погибли три человека, еще один пострадал, его состояние уточняется. В настоящее время движение остановлено в обе стороны", – сказал представитель служб.

По словам главы администрации Керчи Святослава Брусакова, движение на Крымском мосту будет восстановлено в течение часа-полутора. Он отметил, что в настоящее время на мосту сформировался небольшой затор.

"Сейчас разберутся с пострадавшими, сделают замеры. Тем более уже время прошло, уже больше часа. Машины (экстренных служб. – Прим. ред.) пошли сразу туда", – сказал Брусаков.

Он добавил, что последствия ДТП вряд ли окажут существенное влияние на трафик, поскольку авария произошла в период наименьшей загруженности моста в понедельник.

Ранее Следственный комитет России получил подтверждение организации украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. По словам председателя ведомства Александра Бастрыкина, были установлены 12 человек, которые имеют непосредственную причастность к совершению теракта.

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