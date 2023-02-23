В МЧС сообщили о приостановке движения поездов в Крыму

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В Крыму сообщили о приостановке движения поездов в районе села Почтовое из-за повреждения железнодорожного полотна. ГУ МЧС России по республике рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия остановлено движение электричек и поездов", – отмечается в публикации.

Спасательная бригада и ремонтники оперативно выехали на место.

Кроме того, для перевозки граждан в Симферополь привлекли дополнительные автобусы.

Ранее сообщалось, что в вагоне электрички на платформе Конобеево Рязанского направления Московской железной дороги произошло возгорание. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Пассажиров вагона эвакуировали еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.



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