Вагон поезда на проспекте Мира мог вспыхнуть из-за поджога сиденья

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Причина возгорания в вагоне поезда на проспекте Мира в Москве, по предварительной информации, заключается в поджоге сиденья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Утром в пятницу, 17 февраля, сообщалось о гибели человека в результате пожара на общей площади около 7 квадратных метров в электричке. Состав покинули три человека. Машинисты использовали систему пожаротушения "Белый Волк" и ликвидировали возгорание.

По данным Московской железной дороги, инцидент произошел в 00:18 на станции Ростокино Ярославского направления МЖД. В хвостовом вагоне поезда Александров – Москва случилось задымление. В 00:30 пожар удалось устранить. Из-за возгорания оказалось задержано движение поездов Александров – Москва и Щелково – Москва.

В экстренных службах уточнили, что, предположительно, поджег сиденья в этом вагоне пассажир электрички.

Собеседник издания подчеркнул, что следственно-оперативная группа выяснит причину пожара и личность погибшего.

Ранее говорилось, что в вагоне электрички на платформе Конобеево Рязанского направления Московской железной дороги произошло возгорание. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Пассажиров вагона эвакуировали еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

"Московский патруль": в Коломне устанавливают причины возгорания в железнодорожном депо

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!