Поезда не будут останавливаться на станции Малино Ленинградского направления с 15 апреля

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С 15 апреля поезда не будут останавливаться на станции Малино Ленинградского направления МЖД из-за реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Поток станции сейчас небольшой, а ее инфраструктура сильно устарела. Чтобы полностью перестроить станцию, мы с коллегами из РЖД приняли решение о ее временном закрытии", – говорится в сообщении.

Абонементы, приобретенные до станции Малино, теперь будут действовать до следующей за ней станции Крюково в Зеленограде. Жители поселка Малино, которым нужно добраться до Москвы и обратно, смогут за 10 минут доезжать до Крюкова на автобусе № 21, в обратную же сторону ходит автобус № 20.

Как отметили в Дептрансе, заработает Малино уже вместе с запуском третьего Московского центрального диаметра. К тому времени она будет готова к приему большого числа пассажиров.

Ранее сообщалось, что РЖД назначат 1,5 тысячи дополнительных поездов на летний сезон. Составы будут ходить между крупными российскими городами и Анапой, Адлером, Новороссийском, Кисловодском, а также другими южными направлениями. Летом РЖД планируют перевезти на южных направлениях более 11 миллионов пассажиров.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!