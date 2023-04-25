Часть поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево и обратно будут отменены 29–30 апреля и 6–7 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево в период с 29 апреля по 7 мая будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

Изменения связаны с проведением плановых мероприятий на железной дороге. Конечной остановкой при следовании из воздушной гавани будет Савеловский вокзал.

"29–30 апреля и 6–7 мая часть рейсов в аэропорт и обратно будут отменены, интервалы отправления поездов будут увеличены. 1–5 мая аэроэкспрессы от Савеловского вокзала и станции Окружная в терминалы В и С Шереметьево будут курсировать каждые 30–40 минут по стандартному расписанию", – говорится в сообщении.

Добраться до воздушной гавани также можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Поездка занимает около 20 минут. В компании уточнили, что некоторые поезда в указанные даты продолжат осуществлять перевозки на участке от Одинцова до Белорусского вокзала в режиме МЦД без следования в Шереметьево.

Ранее стало известно, что движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами приостановят. Изменения будут действовать 9 дней – с 03:00 29 апреля до 03:00 8 мая.

