16:06Транспорт
Часть поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево и обратно будут отменены 29–30 апреля и 6–7 мая
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево в период с 29 апреля по 7 мая будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.
Изменения связаны с проведением плановых мероприятий на железной дороге. Конечной остановкой при следовании из воздушной гавани будет Савеловский вокзал.
"29–30 апреля и 6–7 мая часть рейсов в аэропорт и обратно будут отменены, интервалы отправления поездов будут увеличены. 1–5 мая аэроэкспрессы от Савеловского вокзала и станции Окружная в терминалы В и С Шереметьево будут курсировать каждые 30–40 минут по стандартному расписанию", – говорится в сообщении.
Добраться до воздушной гавани также можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Поездка занимает около 20 минут. В компании уточнили, что некоторые поезда в указанные даты продолжат осуществлять перевозки на участке от Одинцова до Белорусского вокзала в режиме МЦД без следования в Шереметьево.
Ранее стало известно, что движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами приостановят. Изменения будут действовать 9 дней – с 03:00 29 апреля до 03:00 8 мая.
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