Российские компании создали Совет цифровых платформ при РСПП

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Компании "Авито", "Яндекс", "СберМаркет", "Газпром нефть", YouDo, Ozon и Wildberries создали Совет цифровых платформ при Российском союзе промышленности и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщает газета "Известия".

Участники Совета также подписали Хартию о принципах развития платформенной занятости в РФ. Под такой занятостью понимается деятельность юридических и физических лиц, а также ИП, связанная с использованием различных онлайн-платформ для получения платных услуг от поставщиков.

Как отметил глава РСПП Александр Шохин, саморегулирование в рамках Совета имеет большое значение, поскольку в настоящее время платформенная занятость растет крайне быстро, предоставляя возможности для развития собственного бизнеса. При этом важно не переводить ее в плоскость трудовых отношений.

В Хартии компании, в частности, указали основные принципы взаимодействия участников платформенной экономики. Они выразили готовность информировать участников рынка о социальных гарантиях, обеспечивать равные условия доступа на онлайн-платформы и расширять географию своего присутствия. Ожидается, что это поспособствует повышению уровня занятости, развитию малого и среднего предпринимательства.

Ранее в Госдуме сообщили о планах разработать закон о регулировании работы на маркетплейсах. Его окрестили "законом Бакальчук", в честь основательницы Wildberries. В ГД объяснили необходимость регулирования тем, что маркетплейсы создают некую предпринимательскую среду, однако сами предприниматели в ней никак не защищены.

