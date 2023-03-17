В России могут разработать "закон Бакальчук", который будет регулировать маркетплейсы

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Российские законодатели могут разработать закон о регулировании работы на маркетплейсах, который назовут "законом Бакальчук". Об этом сообщил зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин.

"Понадобится второй закон, отдельно про маркетплейсы, эта работа будет вестись вместе с ними. Скорее всего, работа пойдет в два этапа", – передает его слова ТАСС.

Депутат добавил, что во время первого этапа будут обсуждаться поправки ко второму чтению закона "О занятости населения в РФ", вторым этапом станет принятие самого закона. Он отметил, благодаря своевременному привлечению внимания к ситуации Wildberries было начато активное обсуждение платформенной занятости.

"Возможно, что будут отдельные законы именно по платформам, я думаю, что, по аналогии с некоторыми законами, этот закон можно будет назвать "законом Бакальчук", – сказал он.

Делягин подчеркнул, что онлайн-платформы такого же типа, как Wildberries, представляют особую зону риска. Они занимаются созданием определенной предпринимательской среды, в которой сами предприниматели никак не защищены.

"Возможно, что действия Wildberries немного привлекут внимание исполнительной власти и изменят ее отношение к необходимости защиты предпринимателей", – резюмировал он.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что к ситуации с Wildberries приковано внимание со стороны многих ведомств. Он отметил, что маркетплейс должен выполнять традиционные нормы трудового законодательства России. Котяков также пообещал, что Минтруд и Генпрокуратура проведут совместную работу для вынесения решения о возможных проверках компании.

Ранее работники российского маркетплейса Wildberries, в связи с введением нового штрафа, начали устраивать забастовки и закрывать пункты выдачи. В новые условия для получения штрафа вошло то, что сотрудники ПВЗ обязаны вернуть полную стоимость товара в том случае, если он пришел клиенту бракованным или подмененным.

Компания Wildberries опровергала информацию о закрытии пунктов выдачи. Пресс-служба уверяла, что все работает в штатном режиме, а сам маркетплейс поддерживает связь с партнерами. При этом уточнялось, что с теми, кто попытается сорвать работу ПВЗ, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности.



Wildberries разблокирует деактивированные пункты выдачи заказов

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