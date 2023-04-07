Логистический комплекс для маркетплейса Ozon построят в Новых Ватутинках

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Логистический комплекс для маркетплейса Ozon построят в районе Новые Ватутинки. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Новый логистический центр, который построят рядом с деревней Пенино в Новых Ватутинках, позволит создать ориентировочно до 5 тысяч рабочих мест. Это даст возможность жителям района работать недалеко от дома", – сообщил Бочкарев.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, площадь комплекса составит свыше 110 тысяч "квадратов". Она отметила, что объект будет находиться в центре ТиНАО. Кроме того, рядом пересекаются многочисленные хорды, близко расположен МКАД. Такое расположение логистического комплекса позволит удобно доставлять товары по округу.

Пятова уточнила, что создание комплекса осуществят в два этапа. Первый намечен на третий квартал 2024 года, второй – на третий квартал 2025 года.

"Общий объем инвестиций в строительство фулфилмент-центра составит более 11 миллиардов рублей", – сказала председатель.

Она добавила, что возведением объекта займется компания "ПромСтрой Девеломпент" на земельном участке, который принадлежит ГК "Стройком".

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах по развитию промышленного и инновационного потенциала ТиНАО. Тысячи новых рабочих мест будут созданы для поселений Первомайского, Краснопахорского, Михайлово-Ярцевского и Щаповского.

Мэр Москвы отметил, что в ТиНАО планируется построить логистический центр электронной коммерции, а также возвести завод по производству окон из алюминия и ПВХ в поселении Краснопахорском. Также будет построен индустриальный кластер, куда войдут четыре завода в районе станции Бекасово-Сортировочная.

Градоначальник добавил, что в поселении Щаповском создадут производственный комплекс по изготовлению шпона, фанеры, деревянных плит и панелей, а в Марушкинском – промышленный технопарк.



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