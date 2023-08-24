В московской промышленности работают более 700 тысяч человек – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин в ходе выступления на деловой сессии Московского урбанистического форума (МУФ) в "Зарядье" рассказал, что в столичной промышленности трудятся больше 700 тысяч человек.

По словам градоначальника, Москва стала драйвером развития России, так как на долю города приходится свыше 20% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. При этом за минувшие пять лет внутренний региональный продукт города увеличился на 12,4%, а объем инвестиций вырос в два раза.

"Динамика развития экономики нашего города в два раза опережает средний уровень развития других регионов. Рост инвестиций за предыдущие годы увеличился вдвое. Это означает, что у нас есть огромный потенциал дальнейшего движения вперед", – передает портал mos.ru слова мэра Москвы.

Собянин подчеркнул, что речь идет обо всех сферах развития столицы, включая высокие технологии, науку, образование, культуру, туризм, промышленность и другие области.

Мэр рассказал об увеличении и объеме промышленного производства. В настоящее время Москва является самым большим центром высокотехнологичной промышленности страны. В столице работает более четырех тысяч предприятий, на которых трудятся свыше 700 тысяч человек. Он уточнил, что крупнейшими перспективными проектами являются кластеры электромобилестроения, фотоники и электроники, фармацевтический кластер и федеральный центр беспилотных авиационных систем.

Собянин добавил, что в настоящее время в Москве создаются и поддерживаются действующие направления. Также в городе определили основные направления развития – фармацевтику, электромобилестроение, фотонику, микроэлектронику, квантовые технологии будущего.

Мэр заявил о решении не отказываться ни от одной из программ развития. Он считает, что столица РФ будет по-прежнему успешно конкурировать с лучшими мировыми мегаполисами.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за шесть месяцев 2023 года обувные фабрики Москвы нарастили выпуск продукции на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Ефимова, за полгода московские предприятия выпустили 812,6 тысячи пар обуви. Общий объем отгруженной продукции вырос на 46,8% в годовом выражении и достиг отметки в 11,5 миллиарда рублей.

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