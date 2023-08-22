Объем производства обуви в Москве за полгода вырос почти на 20%

Фото: департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

За шесть месяцев 2023 года обувные фабрики Москвы нарастили выпуск продукции на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что за полгода московские предприятия выпустили 812,6 тысячи пар обуви. Общий объем отгруженной продукции вырос на 46,8% в годовом выражении и достиг отметки в 11,5 миллиарда рублей.

По словам Ефимова, это говорит о плодотворной работе столичных производителей обуви по замещению товаров западных брендов, ушедших с отечественного рынка.

Он добавил, что сейчас в сфере легкой промышленности города работает свыше 200 предприятий, на которых трудятся более 10 тысяч человек. В городе производят одежду, обувь, текстильную продукцию, изделия из кожи и многое другое.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что Москва оказывает поддержку предприятиям отрасли. В частности, в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта город передал инвестору земельный участок на юге столицы площадью более двух гектаров под строительство крупного комплекса по производству обуви из текстиля и ПВХ.

Ранее сообщалось, что московский производитель оптики смог на 18% увеличить выпуск очков для коррекции зрения благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". В течение полугода сотрудники предприятия вместе с представителями регионального центра компетенций Москвы устраняли недочеты производственного процесса.

До этого производитель медтехники "ТЗМОИ" и резидент "Технополис "Москва" запустил цех металлообработки и роботизированной сварки. Его площадь – 1,7 тысячи квадратных метров.

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