Собянин рассказал, каким будет новый корпус онкобольницы № 62 в Сколкове

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты приступили к строительству второго здания онкобольницы № 62 в медкластере в Сколкове. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.



"Амбулаторно-стационарный корпус МГОБ № 62 расположится в Многофункциональном медицинском центре площадью больше 51 тысячи квадратных метров. У здания особенные архитектура и построение инженерных систем", – написал мэр.

По словам Собянина, модернизация, замена отделений и некоторого тяжелого оборудования не повлияют на работу всего центра. Градоначальник добавил, что в корпусе появится 18 операционных. За одну смену медики смогут принимать 1 200 пациентов.

Ранее сообщалось, что в международном медицинском кластере "Сколково" до конца 2023 года в рамках второго этапа благоустройства "Исцеляющих садов" появится три новых парка. Их общая площадь составит 2,83 гектара.