Собянин: в Москве создали уникальную пластину для обработки материалов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Один из резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" представил уникальную керамическую пластину – металлорежущий инструмент, который обрабатывает материалы в 10 раз быстрее, чем иностранные аналоги из твердых сплавов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, это позволит снизить себестоимость продукции.



"Такие пластины необходимы для предприятий двигателестроения. Они также могут быть востребованы в ракетно-космической отрасли, транспортном, судовом и энергетическом машиностроении и медицине", – поделился Собянин.

Мэр также рассказал о другом столичном производителе, который придумал токарный станок особо высокой точности. Собянин уточнил, что это первый отечественный агрегат подобного класса. Он применяется для обработки металлов и изготовления режущего инструмента.

Градоначальник выразил уверенность, что такие инновационные разработки помогают ускорять процесс импортозамещения и увеличивать объемы выпуска продукции.

Ранее сообщалось, что резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" – компания "Электронинвест" – в два раза увеличит отгрузку аппаратов для вибротерапии в 2023 году. По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, она составит свыше 40 экземпляров.

"Технополис "Москва" возглавил рейтинг особых экономических зон РФ – Собянин