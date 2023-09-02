Сергей Собянин сообщил о завершении капремонта ледового дворца в Крылатском

В Ледовом дворце "Крылатское" завершился грандиозный капремонт. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Теперь на крытом катке с конькобежной ареной снова могут тренироваться спортсмены. "Крылатское" станет тренировочной базой сразу для нескольких спортшкол города. Кроме того, там будут проходить соревнования и занятия по фигурному катанию и хоккею.

Кроме того, расписание сеансов катания для любителей составят в октябре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.