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02 сентября, 11:15

Спорт

Сергей Собянин сообщил о завершении капремонта ледового дворца в Крылатском

Сергей Собянин сообщил о завершении капремонта ледового дворца в Крылатском

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В Ледовом дворце "Крылатское" завершился грандиозный капремонт. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Теперь на крытом катке с конькобежной ареной снова могут тренироваться спортсмены. "Крылатское" станет тренировочной базой сразу для нескольких спортшкол города. Кроме того, там будут проходить соревнования и занятия по фигурному катанию и хоккею.

Кроме того, расписание сеансов катания для любителей составят в октябре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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