Небензя призвал провести международное расследование из-за захоронения в Газе

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал провести независимое международное расследование в связи с недавним обнаружением массовых захоронений в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Недавно появились внушающие ужас сообщения об обнаружении массовых захоронений в анклаве. Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности", – заявил он на заседании ГА ООН.

Заседание посвящено вето США на проект резолюции Совета безопасности ООН о принятии Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации.

Небензя в своем выступлении также заявил, что для палестино-израильского урегулирования должны прекратиться военные действия, а также сформироваться определенные условия, одним из которых является полноправное членство Палестины в ООН.

США ранее наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. За принятие резолюции выступили 12 членов Совбеза, в том числе Китай и Россия.

Конфликт на Ближнем Востоке вошел в горячую фазу в октябре 2023 года, когда палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в направлении Израиля тысячи ракет и захватили мирных жителей и военных в качестве заложников. Армия Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что за время проведения военной операции Израиля в секторе Газа погибло больше мирных жителей, чем после государственного переворота на Украине в 2014 году.