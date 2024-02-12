Прокуратура проверит информацию о столкновении самолета с трапом в Шереметьево

Фото: телеграм-канал "112"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверяет информацию СМИ о столкновении самоходного трапа с самолетом в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По предварительной информации, вечером 11 февраля во время буксировки воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот", которое прибыло из Баку, самоходный пассажирский трап задел левое полукрыло самолета. В связи с инцидентом задержек отправления авиарейсов не было, производится оценка технического состояния судна.

Подчеркивается, что столичная прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте также проверяет безопасность воздушного движения. После того как все обстоятельства происшествия будут выяснены, прокуратура оценит действия работников воздушной гавани и примет меры при наличии оснований.

Ранее прокуратура взяла на контроль ситуацию, связанную с задержками авиарейсов в столичных аэропортах на фоне неблагоприятных метеоусловий. Тогда в столичных аэропортах задержали и отменили 70 рейсов.

До этого прокуратура начала проверку после экстренной посадки в петербургском аэропорту Пулково самолета компании "Аэрофлот". Он летел по маршруту из Калининграда в Москву.

Два рейса в Москву задержали в Перми из-за выезда самолета за пределы ВПП