Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками авиарейсов в столичном регионе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию, связанную с задержками авиарейсов в столичных аэропортах на фоне неблагоприятных метеоусловий, сообщается в телеграм-канале ведомства.

При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

В столичных аэропортах задержали и отменили 70 рейсов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что порядка 25–30% от месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки. Высота сугробов в Москве составляет 36 сантиметров, что является рекордом за все 145 лет метеорологических наблюдений.

Гидрометцентр РФ объявил в Московском регионе желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра скоростью до 16 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 5 декабря.

Коммунальные службы борются с последствиями снегопада в Москве