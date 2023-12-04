04 декабря, 09:46Транспорт
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками авиарейсов в столичном регионе
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию, связанную с задержками авиарейсов в столичных аэропортах на фоне неблагоприятных метеоусловий, сообщается в телеграм-канале ведомства.
При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
В столичных аэропортах задержали и отменили 70 рейсов.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что порядка 25–30% от месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки. Высота сугробов в Москве составляет 36 сантиметров, что является рекордом за все 145 лет метеорологических наблюдений.
Гидрометцентр РФ объявил в Московском регионе желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра скоростью до 16 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 5 декабря.
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