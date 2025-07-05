Дрон сбросил краску на торгпредство России в Швеции

Фото: rysslandshandel.se

Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению, на его территорию с дрона была сброшена краска. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства.

В дипмиссии отметили, что подобные нападения продолжаются уже более года. По данному вопросу неоднократно поступали обращения к шведской полиции и в МИД Швеции.

"Результатов, как видим, по-прежнему нет. Возникает закономерный вопрос: шведские власти не могут или не хотят расследовать эти инциденты и обеспечить защиту диппредставительств?" – говорится в сообщении.

В посольстве потребовали полноценного расследования всех атак БПЛА, установления инициаторов и исполнителей этих акций.

Предыдущая атака произошла 17 июня, когда беспилотник сбросил пакет с краской перед входом в торговое представительство. Подобные атаки ставят под угрозу безопасность сотрудников и наносят ущерб имуществу представительства, подчеркивали в дипмиссии.

Посол России в Швеции Сергей Беляев также рассказал о психологическом давлении на российскую дипломатическую миссию в стране. По его словам, рядом с территорией посольства с разрешения шведских правоохранительных органов на постоянной основе проводятся антироссийские акции и митинги.