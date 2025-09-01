Двое полицейских пострадали при инциденте у генконсульства РФ в Сиднее

Фото: телеграм-канал "Генеральное консульство России в Сиднее"

Двое правоохранителей получили легкие ранения в результате действий мужчины, протаранившего на автомобиле ворота генконсульства России в Сиднее в Австралии. Об этом говорится в заявлении местной полиции, передает ТАСС.

"Двое сотрудников в возрасте 22 и 25 лет получили небольшие травмы, и им была оказана помощь на месте сотрудниками скорой помощи Нового Южного Уэльса. Сообщений о других пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в незаконном проникновении на огороженную территорию, использовании оружия для препятствования расследованию, сопротивлении правоохранителям и порче имущества. По данным полиции, он проник на территорию генконсульства через ограждение, после чего вернулся к автомобилю и протаранил ворота.

"Ему было отказано в возможности выплаты залога, он появится в суде завтра (2 сентября. – Прим. ред.)", – приводит РИА Новости текст заявления.

В телеграм-канале российского генконсульства подчеркнули, что протаранивший ворота мужчина был оперативно задержан и арестован благодаря слаженным действиям австралийских компетентных органов.

Сотрудники дипведомства не пострадали. Россия находится в тесном сотрудничестве с отделом защиты дипломатических миссий Австралийской Федеральной полиции.

Автомобиль протаранил ворота российского генерального консульства в восточном пригороде Сиднея 1 сентября. После этого водитель припарковался на подъездной дорожке у здания дипмиссии.

Сотрудникам полиции удалось задержать 39-летнего мужчину. Утверждалось, что он уже оказал содействие в расследовании. Мотивы водителя не уточнялись.