Более 250 тысяч проголосовавших онлайн москвичей получили призы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 250 тысяч москвичей, проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму, получили призы. Всего в акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" приняли участие 1,9 миллиона человек, рассказал вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте.

"Мы рады сообщить, что программа стимулирования потребительского спроса "Миллион призов" проводится в Москве уже четвертый раз и зарекомендовала себя как эффективный социально-экономический инструмент. В этот раз программа получилась более масштабной – впервые были разыграны квартиры. Кроме 21 квартиры, были разыграны 100 автомобилей и 250 тысяч призов", – отметил он.

В первый день было разыграно 10 квартир, еще 5 – во второй день, оставшиеся 6 квартир нашли своих будущих жильцов в третий день.

"В начале октября мы планируем провести мероприятия для победителей розыгрыша квартир в стенах МТПП. И всем победителям обязательно до 30 сентября нужно зайти на сайт ag-vmeste.ru и активировать промокод. Все неактивированные коды аннулируются", – уточнил Мохте.

Он также напомнил о необходимости обменять баллы на призы до 31 декабря 2021 года, в противном случае они аннулируются.

Свои призовые коды уже активировали более 200 тысяч москвичей, сообщил руководитель государственного казенного учреждения города Москвы "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

"У нас участниками акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" стали почти 2 миллиона человек, а посетили сайт программы ag-vmeste.ru с 12 августа 3,5 миллиона человек, которые ознакомились с порядком участия и изъявили желание стать участниками", – сказал он.

Выигрыш от программы "Миллион призов" получает и бизнес, подчеркнул ресторатор Алексей Васильчук.

Ранее победители розыгрыша призов среди участников ДЭГ поделились впечатлениями. Алексей Александрочкин принимал участие в онлайн-голосовании уже не первый раз. По его словам, это очень удобно. Он также отметил трехдневный формат выборов, который позволил минимизировать контакт с больными на избирательный участках.

Также политолог Максим Крутилин заявил, что система дистанционного электронного голосования в Москве на прошедших выборах сработала безупречно. В будущем, считает он, ДЭГ будет применяться во всех регионах России, а в столице может и вовсе стать единственным форматом проведения выборов.