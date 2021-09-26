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Политика

26 сентября, 19:22

На выборах в Германии побеждает партия социал-демократов – экзитпол

политика за рубежом

Фото:AP Photo/Michael Probst

В Германии закрылись избирательные участки. Их работа завершилась ровно в 18:00 (19:00 по московскому времени). В настоящий момент ведется подсчет голосов и начинается публикация данных экзитполов.

Предварительные официальные данные появятся в ночь на понедельник, после чего будут корректироваться по мере подсчета голосов. Окончательные цифры опубликуют примерно через две недели.

По данным экзитпола, транслируемого каналом ZDF, победу на парламентских выборах одерживает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набирая 26% голосов.

Еще 24% голосов жители Германии отдали за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Вместе с тем, по информации экзитпола ARD социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов – по 25%.

Всего в Бундестаг XX созыва проходят шесть политических объединений: СДПГ, ХДС/ХСС, "Зеленые", которые заняли третье место с 14–15% голосов, Свободная демократическая партия (11–12% голосов), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (10–11%), Левая партия (примерно 5%).

По итогам выборов в бундестаг сформируется новое правительство Германии и будет выдвинут новый канцлер. Ангела Меркель не претендует на новый срок.

Ранее в честь уходящей из политики Ангелы Меркель в ФРГ выпустили золотые монеты с ее портретом. Немецкие онлайн-магазины монет и драгоценных металлов предлагают приобрести сувениры на память о завершении 16-летней эпохи канцлера Германии.

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