Венедиктов выиграл 10 тысяч баллов в розыгрыше акции "Миллион призов"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что выиграл 10 тысяч баллов в акции "Миллион призов", участником которой стал, приняв участие в дистанционном голосовании. Об этом сообщает РИА Новости.

"Радостная новость. Кроме Пескова (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. – Прим. ред.), 10 тысяч баллов я тоже выиграл", – сказал Венедиктов.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что Песков стал обладателем 10 тысяч подарочных баллов.

В свою очередь, представитель Кремля отметил, что еще не проверял свой выигрыш.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Участники электронного голосования также включаются в число претендентов на подарки программы "Миллион призов". В совокупности будут разыграны 21 однокомнатная квартира в Москве, а также 100 машин и денежные призы – сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.

В воскресенье, 19 сентября, состоялся второй розыгрыш программы. Случайным образом были выбраны 5 обладателей новых квартир и 25 человек, которые смогут получить автомобили.