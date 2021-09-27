Станцию метро "Крымская" украсят светильники "чайки-паруса" и панно

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Станцию "Крымская" строящейся Троицкой линии столичного метро украсят светильники "чайки-паруса", которые напомнят пассажирам о побережье Крыма, а над эскалаторами разместят панно, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"В оформлении преобладают стальные цвета: потолок и основные колонны выполнят из алюминиевых сотовых панелей, стены и полы – из светло-серого гранита с темными вставками", – приводятся в сообщении пресс-службы слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Предполагается, что на торцевых стенах над эскалаторным спуском разместят две художественные композиции "Крым – связь времен от античности до наших дней", которые выполнят в виде плоских графических элементов. Они будут установлены на небольшом расстоянии от фоновых рисунков, нанесенных на алюминиевые сотовые панели.

Как говорится в сообщении пресс-службы, у станции "Крымская" будет один наземный вестибюль, который выполнят в схожей со станцией стилистике и цветах. Фасад будет состоять из полированного мрамора в сочетании с элементами из гранита и витражными конструкциями.

Станция "Крымская" находится у пересечения улицы Свержевского и Севастопольского проспекта.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что продление Троицкой линии метро до станции "ЗИЛ" улучшит транспортную инфраструктуру ближайших районов. По ее словам, пересадочный узел между станциями "ЗИЛ" Троицкой и Бирюлевской линий метро и МЦК сделает проезд пассажиров комфортнее.

Троицкая линия метро откроется в 2024 году и будет одной из самых больших и протяженных линий столичной подземки, пройдя от станции центрального кольца "ЗИЛ" до Троицка.