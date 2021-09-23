Москвичам рассказали о преимуществах от продления Троицкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Продление Троицкой линии метро до станции "ЗИЛ" улучшит транспортную инфраструктуру ближайших районов. Об этом со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую сообщает "Вечерняя Москва".

По словам Княжесвкой, пересадочный узел между станциями "ЗИЛ" Троицкой и Бирюлевской линий метро и МЦК сделает проезд пассажиров комфортнее.

"Кроме того, будет решен вопрос с транспортной доступностью развивающихся территорий ЗИЛа, что предоставит горожанам новые маршруты передвижения и значительно снизит нагрузку на наземный городской транспорт", – добавила Княжевская.

Она отметила, что протяженность нового участка составит два километра, что позволит местным жителям пересаживаться с одной линии на другую, выбирая наиболее удобный маршрут.

Троицкая линия метро откроется в 2024 году и будет одной из самых больших и протяженных линий столичной подземки, пройдя станции центрального кольца "Зил" до Троицка.

