Москвичи почти сутки не могут вылететь из Геленджика из-за переноса рейса

Десятки москвичей застряли в Геленджике. Рейс в столицу оттуда откладывается уже почти на сутки. Телезрители пишут, что время вылета переносят каждые полчаса. При этом пассажирам отдали багаж.

Многие не выдержали и уехали в гостиницы за свой счет. Пассажиры рассказали, что в Москву у авиакомпании запланированы несколько рейсов. Но на них перерегистрироваться невозможно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.