В Минтрансе предложили запретить нарушителям ПДД работать в такси

В Минтрансе хотят запретить нарушителям правил дорожного движения работать в такси. А именно – не выпускать на линию водителей, у которых больше трех неоплаченных штрафов, или они недавно были арестованы за нарушения ПДД.

Кроме того, ведомство предлагает оснастить такси устройствами контроля за вниманием и усталостью водителя. Такая мера должна существенно снизить аварийность в случаях, когда таксист проводит за рулем круглые сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.