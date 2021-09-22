В "Аптекарском огороде" откроется постоянная экспозиция "Сад ароматов"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Постоянная экспозиция "Сад ароматов" заработает в субботу, 25 сентября, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы впервые открываем экспозицию "Сад ароматов", которая будет на постоянной основе работать на нашем поле слева от сцены", – рассказал директор сада Алексей Ретеюм.

Как отмечается, на новой выставке можно будет увидеть различные виды лаванды, пионов, эвкалипата, лилий и другие цветы. По словам директора, экспозиция постоянно будет меняться в зависимости от того, как будут цвести растения.

Также 25 сентября в "Аптекарском огороде" откроется выставка самых больших тыкв. Как уточнил Ретеюм, в этом году бахчевые привезут не только из Подмосковья, но и из других регионов.

"Тыквы к нам приедут 24 сентября, а уже в субботу гости сада смогут их увидеть. Тыквы будут находиться в оранжерее, где также можно будет увидеть различные осенние плоды и цветы", – отметил директор, добавив, что в этом сезоне посетителей выставки будет ждать тыква весом около 700 килограммов.

Ранее сообщалось, что сейчас в "Аптекарском огороде" проходит также выставка винограда с дегустацией. На ней представлено более 20 разных сортов.