В Москве откроется выставка фотографии дикой природы "Золотая черепаха"

Фото: Г. Юсин. "Лучший рассвет"
В пятницу, 24 сентября, в столице начнет работу юбилейная XV Международная выставка фотографии дикой природы "Золотая черепаха". Как отмечается, этот проект объединяет более 25 тысяч фотографов по всему миру, сообщает портал мэра и правительство Москвы.
"15 лет творческий конкурс объединяет страны и людей, служит благородному делу популяризации природоохранных идей и экологического просвещения подрастающего поколения, демонстрирует красоту дикой природы, подчеркивая ценность и необходимость сохранения животного и растительного мира нашей планеты", – рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, добавив, что за все время в проекте приняли участие 155 тысяч работ профессиональных фотографов из 146 стран.
Сообщается, что среди работ основной экспозиции – снимки Мишеля Д’Ультремона (Бельгия), Марко Гайотти (Италия), Габриэля Айзенбанда (Колумбия), Сунды Цая (Китай) и Давида Аллемана (Франция). Организаторы представят и специальную выставку "Дикая природа Москвы" с работами победителей конкурса.
В рамках проекта гостей ждут мастер-классы известных фотографов из разных стран, лекции, кинопоказы, игровые квесты для детей. Кроме того, для людей с проблемами зрения сделают специальную среду. На выставке будет более 200 тактильных работ – 3D-снимки со специальным рельефом, которые можно будет прочитать с помощью прикосновения.
Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон откроет в Париже выставку собраний братьев Морозовых. Коллекции впервые покинут Россию. Речь идет примерно о 200 шедеврах французских и русских мастеров, собранных промышленниками-меценатами.
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