Sothebys впервые выставил в Москве 16 работ из частных коллекций

Sothebys впервые в истории проводит выставку-продажу в Москве. Привезли 16 работ из частных собраний. Есть и зарубежные, и русские художники. От старых мастеров до современных. Все работы перед продажей проверили на подлинность.

Например, Ренуар с зданием деревенской почты и Айвазовский с видом на Константинополь. Портрет Мадонны с младенцем XVII века от Джованни Баттиста Сальви и натюрморт с красной вазой Давида Штеренберга.

Такие выставки-продажи Sothebys планирует проводить в России ежегодно. Экспозиция открыта для посетителей до 1 октября. Все работы потом можно выкупить. Цены не разглашают, их узнают только потенциальные покупатели. Общая стоимость коллекции – четыре миллиона евро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.