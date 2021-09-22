Макрон откроет в Париже российскую выставку коллекции Морозовых

Президент Франции Эммануэль Макрон откроет в Париже выставку собраний братьев Морозовых. Коллекции впервые покинут Россию. Речь идет примерно о 200 шедеврах французских и русских мастеров, собранных промышленниками-меценатами.

Посетители выставки увидят полотна Мане, Ренуара, Ван Гога, Пикассо, Репина, Врубеля, Малевича, Кончаловского и многих других. Открытие выставки неоднократно откладывали из-за пандемии, но теперь оно все же должно состояться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.