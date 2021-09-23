Москва онлайн покажет взвешивание тыкв-гигантов в "Аптекарском огороде"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

24 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть взвешивание тыкв-гигантов, которое пройдет в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Овощи-участники выращены российскими фермерами в этом году. По предварительным данным, вес самой большой тыквы – более 700 килограммов.

Уже четвертый год подряд гигантскую тыкву удается вырастить тыквоводу из подмосковных Луховиц Андрею Гусеву. В 2020 году он предоставил на выставку тыкву весом более 400 килограммов.

Выставка овощей-гигантов и осенних растений откроется для посетителей 25 сентября и будет работать до 7 ноября. В конце выставки состоится торжественное разрезание самой большой тыквы.

Смотрите прямую трансляцию 24 сентября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.