Москвичам рассказали о замене электросчетчиков в домах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вместо устаревших приборов специалисты устанавливают новые счетчики, рассчитанные на 30 лет работы. В столице замена счетчиков электроэнергии идет уже больше года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как уточнил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Вячеслав Торсунов, москвичам больше не нужно самостоятельно покупать электросчетчики, платить за их установку или делать поверку. Сейчас этим бесплатно занимается энергетическая компания.

"Квалифицированные и опытные специалисты Мосэнергосбыта знают все многочисленные тонкости установки электросчетчиков и дают гарантию на качество работы и сам прибор. Более того, мастер, производящий замену, снимет последние показания старого счетчика, а после завершения работ опломбирует устройство и составит акт", – рассказал Торсунов.

Отмечается, что поверка уже новых приборов будет проводиться каждые 10 или 16 лет в зависимости от типа прибора. В будущем все счетчики подключат к умной системе, с помощью которой можно будет вести автоматический учет. Создание такого сервиса начнется в следующем году.

Как сообщается, с 1 июля прошлого года ответственность за организацию учета электроэнергии в московских многоквартирных домах легла на Мосэнергосбыт. Это значит, что установка новых счетчиков должна осуществляться бесплатно. Москвичам напомнили, что, если человек представляется сотрудником Мосэнергосбыта и говорит об оплате работ по замене прибора, он является мошенником.

Что касается графика замены счетчиков, он вывешивается обычно на досках объявления в подъездах, а также есть в личном кабинете и мобильном приложении пользователя Мосэнергосбыта. Однако, если произошла поломка прибора, следует срочно сообщить об этом в Мосэнергосбыт, независимо от графика замены приборов.

Ранее Галина Хованская заявила, что установка счетчиков воды должна осуществляться за счет поставщиков. Она рассказала, что в 2020 году в законодательство РФ внесли изменение, согласно которому учет электроэнергии обеспечивают ее поставщики. По ее словам, теперь такие организации обязаны самостоятельно устанавливать и эксплуатировать приборы учета электроэнергии.