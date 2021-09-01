Галина Хованская: установка счетчиков воды должна осуществляться за счет поставщиков

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Установка счетчиков воды должна осуществляться за счет поставщиков, считает глава комитета Госдумы по жилищно-коммунальной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Она рассказала, что в 2020 году в законодательство РФ внесли изменение, согласно которому учет электроэнергии обеспечивают ее поставщики. По ее словам, теперь такие организации обязаны самостоятельно устанавливать и эксплуатировать приборы учета электроэнергии. В то же время ситуация с приборами учета воды обстоит хуже.
Хованская пояснила, что гражданам приходится за свой счет устанавливать приборы учета и производить их поверку. На практике же многие сталкиваются с мошенничеством и некачественным оказанием услуг.
"Полная ответственность за учет водоснабжения должна лежать только на поставщике услуги. Установка, поверка и замена приборов учета воды – только за счет поставщика, а население в свою очередь оплачивает фактически потребленную воду", – сказала она.
Такой законопроект разработали весной текущего года и внесли в Думу.
Ранее Хованская заявила, что в Москве на сегодняшний день действует один из самых минимальных сроков, устанавливающих мораторий на уплату взносов на капитальный ремонт.
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