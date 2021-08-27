Чат-бот для передачи показаний счетчиков воды запустили в Москве

В Москве запустили новый сервис для передачи показаний приборов учета воды. Теперь информацию можно отправить с помощью чат-бота Мосводоканала. Для этого достаточно перейти по ссылке или отсканировать QR-код, которые размещены на главной странице сайта компании. Дальше выбрать удобный мессенджер – WhatsApp или Telegram, ввести номер лицевого счета и актуальные данные о расходе воды за месяц.

Электронный помощник примет показания автоматически. Сервис доступен юридическим и физическим лицам, заключившим прямые договоры с Мосводоканалом. Данные можно будет передать уже за сентябрь 2021 года. Показания счетчиков на сайте или по телефону компания также продолжит принимать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.