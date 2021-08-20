Телефонные мошенники стали пугать россиян уголовным преследованием

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Телефонные мошенники придумали новую схему для вымогания денег – они начинают запугивать уголовным преследованием, если жертва заподозрила обман и хочет лично обратиться в банк для проверки информации.

Об этом рассказала руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева, передает РИА Новости.

По ее словам, сначала злоумышленник сообщает по телефону, что финансовые активы в опасности, а затем просит перевести деньги на временный счет. У жертвы уточняют адрес электронной почты и высылают фейковые письма из банка, в том числе копии удостоверений сотрудников ЦБ, прокуратуры, Пенсионного фонда и других органов власти.

"В этих письмах нет никаких номеров телефонов и фишинговых ссылок, просто указаны реквизиты резервного счета, на котором, якобы, все средства будут в безопасности до завершения процедуры обновления лицевого счета", – пояснила Лазарева.

Затем злоумышленники начинают угрожать наступлением уголовной ответственности за распространение информации, полученной в ходе выполнения "регламентных работ".

"То есть жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается все-таки позвонить в банк и проверить информацию о необходимости смены лицевого счета и перевода всех денег на какой-то резервный счет", – объяснила Лазарева.

Ранее главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов рассказал, что, по его мнению, телефонное мошенничество в России через год или два должно выйти на плато, а после этого пойти на спад.

Он также отметил, что среди звонков с неизвестных номеров примерно 6,2% приходится на потенциальных мошенников, около 70% – спам.