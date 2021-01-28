В столичном метро оплатить проезд лицом станет возможно к концу 2021 года

15:51
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Система оплаты проезда с помощью сканирования лица (FacePay) может заработать на турникетах столичного метро к концу 2021 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в рамках вебинара Международного союза общественного транспорта "Стратегическое развитие городов в эпоху COVID".
"Мы увидели, что есть потребность в новых технологических решениях. Мы планируем уже в этом году начать полноценный проект. Сейчас мы делаем его тестирование. В конце года мы запустим его в промышленную эксплуатацию", – сказал Ликсутов, уточнив, что для тестирования системы создана фокус-группа.
В декабре прошлого года Ликсутов заявлял, что систему тестируют при сотрудничестве с двумя крупными российскими банками, где уже есть система распознавания лиц.
По его словам, камеры, которые распознают лица, стоят на всех турникетах на станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК). Он подчеркнул, что даже лица в масках система распознает с высокой четкостью.
Партнер и руководитель практики Mobility агентства Frost & Sullivan Франк Левек, в свою очередь, отмечал, что новая технология позволит значительно улучшить пассажирский опыт пользователей столичной подземки. По его словам, использование подобной технологии также позволит значительно уменьшить оборот наличных денег.
Согласно прогнозам эксперта, система сканирования лица будет динамично развиваться и вскоре будет доступна повсеместно. Вместе с тем он отметил, что для этого, конечно, придется ответить на ряд технологических вызовов.
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