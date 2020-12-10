Эксперт назвал преимущества в оплате проезда в метро по скану лица

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2021 году в столичном транспорте заработает система распознавания лиц для оплаты проезда. Партнер и руководитель практики Mobility агентства Frost & Sullivan Франк Левек утверждает, что новая технология позволит значительно улучшить пассажирский опыт пользователей столичной подземки.

"То, что когда-то было сюжетом фантастических фильмов, сегодня становится реальностью в московском метро. Внедрение оплаты проезда с помощью распознавания лиц – важный шаг вперед. Такие технологии по всему миру открывают новые возможности как для транспортных операторов, так и для пассажиров", – заявил эксперт. По его словам, использование подобной технологии позволит значительно уменьшить оборот наличных денег.

"Использование FacePay может вызывать некоторые опасения у пассажиров. Но на самом деле личные данные будут надежно защищены. Кроме того, метрополитен сможет увеличить пропускную способность", – обратил внимание Левек.

Согласно прогнозам эксперта, система сканирования лица будет динамично развиваться и вскоре будет доступна повсеместно. Вместе с тем он отметил, что для этого, конечно, придется ответить на ряд технологических вызовов.

Ранее заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что сейчас систему тестируют при сотрудничестве с двумя крупными российскими банками, где уже есть система распознавания лиц. По словам заммэра, камеры, которые распознают лица, стоят на всех турникетах на станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК). Он подчеркнул, что даже лица в масках система распознает с высокой четкостью.